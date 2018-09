TAMPA, Fla. — Ryan Fitzpatrick a lancé pour plus de 400 verges de gains et quatre passes de touché pour une deuxième semaine consécutive, menant les Buccaneers de Tampa Bay vers un gain de 27-21 devant les champions en titre, les Eagles de Philadelphie, dimanche.

Remplaçant le quart partant Jameis Winston, qui est suspendu, Fitzpatrick a complété 27 de ses 32 passes pour des gains aériens de 402 verges et a permis aux Bucs d’amorcer la saison avec une fiche de 2-0 pour la première fois depuis 2010.

DeSean Jackson a inscrit un touché après avoir intercepté une passe de 75 verges lors du premier jeu du match. O.J. Howard a lui aussi capté une passe de touché de 75 verges en première demie pour la formation de Tampa Bay, qui avait surpris les Saints de La Nouvelle-Orléans avec une victoire de 48-40, la semaine dernière, lors de leur toute première rencontre de la saison.

Nick Foles a récolté 338 verges de gains par la voie des airs pour les Eagles (1-1), qui ont comblé un déficit de 20 points au troisième quart.

Le joueur par excellence de la dernière édition du Super Bowl a permis aux siens de réduire l’écart 27-21 avec 2:46 à faire au quatrième quart, en rejoignant Nelson Agholor sur deux verges pour un majeur. Les Bucs n’ont toutefois pas permis aux Eagles, une équipe décimée par les blessures en attaque, de compléter leur remontée.

Âgé de 35 ans, le vétéran Fitzpatrick s’est chargé d’écouler les dernières secondes de la rencontre.

Chris Godwin et Mike Evans ont tous les deux inscrit des majeurs pour les Bucs. Jackson, qui a capté deux passes de touché lors du premier match avant de quitter la rencontre en raison d’une commotion cérébrale, a conclu la rencontre avec quatre attrapés pour 129 verges de gains.

Lors de leur premier duel, les Eagles l’avaient emporté 18-12 devant les Falcons d’Atlanta, après que Foles eut récolté des gains de 117 verges.

Ils ont parcouru 78 verges en 13 séquences à l’attaque afin de niveler la marque au second quart, avant que Howard inscrive un touché. Le demi de coin des Eagles Ronald Darby n’a pas été en mesure de chasser l’ailier rapproché de 6 pieds et 6 pouces et 251 livres.

Foles a vu 34 de ses 46 passes être complétées, sans subir d’interception. Corey Clement a inscrit un majeur suite à une course de 15 verges en première demie et Jay Ajayi a par la suite amorcé la remontée des Eagles grâce à un touché sur une course de deux verges.