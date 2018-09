PHILADELPHIE — Peter O’Brien a cogné un circuit et a produit trois points pour permettre aux Marlins de Miami de vaincre les Phillies de Philadelphie 6-4, dimanche.

Les Marlins privent ainsi les Phillies d’avancer dans la course aux séries. La formation de Philadelphie accuse toujours un retard de six matchs et demi sur les meneurs de la section Est de la Ligue nationale, les Braves d’Atlanta, qui se sont inclinés devant les Nationals de Washington.

Les Marlins ont mis un terme à leur séquence de cinq revers. O’Brien a donné les devants à Miami grâce à un circuit de deux points en quatrième manche et Bryan Holaday a ajouté une paire de doubles.

Nick Pivetta (7-13), qui a remporté qu’un seul match lors de ses 11 derniers départs, a retiré sept frappeurs sur des prises lors des trois premières manches, mais a tout de même encaissé la défaite.

Les Marlins ont inscrit trois points en sixième manche aux dépens de Luis Garcia, afin de se forger une avance de 6-1.

Jose Urena (7-12) a alloué un point et trois coups sûrs en cinq manches pour récolter une troisième victoire consécutive.