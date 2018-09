LOS ANGELES — Todd Gurley a inscrit trois touchés par la course, Jared Goff a récolté 354 verges de gains par la voie des airs et a lancé une passe de touché et les Rams de Los Angeles ont écrasé les Cardinals de l’Arizona 34-0, dimanche.

Les Rams ont remporté leurs deux premières rencontres de la saison pour la première fois depuis 2001, lorsqu’ils avaient enchaîné six victoires en route vers leur troisième participation au Super Bowl.

C’était la deuxième fois de sa carrière de quatre saisons que Gurley réussissait à atteindre la zone des buts à la course à trois reprises. La dernière fois, c’était devant les Seahawks de Seattle lors de la 15e semaine d’activités. Gurley a obtenu des gains de 42 verges en 19 portées en seulement trois quarts. Il a été contraint de quitter la rencontre en raison de crampes.

Goff a complété 24 de ses 32 passes et a récolté plus de 300 verges de gains pour la sixième fois. C’est également la troisième fois en 24 départs qu’il complète plus de 70 pour cent de ses passes lorsqu’il a plus de 25 tentatives.

Brandon Cooks a capté le ballon à sept reprises pour des gains de 159 verges.

Les Cardinals n’ont pas dépassé la moitié du terrain avant la dernière minute de jeu et ont seulement réussi cinq de leurs premiers essais. C’est la première fois depuis 2005 qu’ils amorcent la saison avec un retard de 0-2.

Les Rams ont ouvert la marque tôt au deuxième quart et n’ont jamais regardé derrière par la suite.