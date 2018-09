SANTA CLARA, Calif. — Jimmy Garoppolo a lancé deux passes de touché, Matt Breida a parcouru 138 verges au sol et les 49ers de San Francisco ont rebondi pour vaincre les Lions de Detroit 30-27, dimanche.

Garoppolo a presque commis une erreur coûteuse lorsqu’il a lancé une interception que Tracy Walker a retournée jusqu’à la ligne de sept des 49ers (1-1), mais Quandre Diggs a été pris en défaut pour avoir retenu, annulant ainsi le jeu de son coéquipier.

Garoppolo n’a commis aucun revirement une semaine après avoir été victime de trois interceptions dans un revers de 24-16 contre les Vikings du Minnesota. Il s’agissait de sa première défaite en tant que partant dans la NFL après sept victoires de suite.

Il a lancé une passe de touché de quatre verges à Kendrick Bourne, au deuxième quart, et une de 11 verges à Garrett Celek, au troisième quart. Il a réussi 18 de ses 26 passes pour des gains aériens de 206 verges.

Breida a complété le travail à l’attaque, amassant 159 verges de la ligne de mêlée et inscrivant un touché au troisième quart à la suite d’une course de 66 verges. Il s’agissait de la plus longue course pour un majeur de la part d’un joueur des 49ers depuis celle de 90 verges de Colin Kaepernick, réalisée le 20 décembre 2014 contre les Chargers de San Diego.

Le nouvel entraîneur-chef des Lions (0-2), Matt Patricia, a encaissé une deuxième défaite de suite à ses débuts dans la NFL.

Matthew Stafford a été plus prudent avec le ballon après avoir lancé quatre interceptions lors de la première semaine d’activités. Il a complété 34 de ses 53 passes pour des gains de 347 verges et trois touchés.