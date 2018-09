JACKSONVILLE, Fla. — Blake Bortles a lancé quatre passes de touché, dont trois en première demie, pour permettre aux Jaguars de Jacksonville de battre Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 31-20, dimanche.

Bortles a rejoint Donte Moncrief, Keelan Cole et Austin Seferian-Jenkins dans la zone des buts lors des 30 premières minutes de jeu. C’est la deuxième fois qu’il réalise un tel exploit dans sa carrière. Le quart-arrière des Jaguars a réussi 29 de ses 45 passes pour des gains aériens de 377 verges, pour quatre touchés et une interception. Il s’agissait de sa meilleure performance en cinq saisons.

Les Patriots (1-1) tiraient de l’arrière 24-3 au troisième quart avant de finalement montrer quelques signes de vie. De retour dans l’alignement après un match de suspension, Dante Fowler a toutefois réalisé un sac du quart devant Brady et le receveur Dede Westbrook a ajouté un autre touché pour sceller la victoire.

Westbrook a capté une courte passe, a déjoué un adversaire et a complété une course de 61 verges pour inscrire un majeur.

Cole a terminé avec sept attrapés pour des gains de 117 verges et un touché. Il a effectué un attrapé spectaculaire lors de la deuxième séquence à l’attaque des Jaguars et a battu Eric Rowe pour compléter un touché de 24 verges, trois jeux plus tard.

Les Jaguars (2-0) ont alors pris les devants 14-0, mais contrairement à leur rencontre précédente, lors des éliminatoires la saison dernière, l’entraîneur-chef Doug Marrone ne s’est pas assis sur son avance.

Les locaux ont poursuivi leur travail acharné même avec une avance de 11 points dans les dernières minutes du duel.

Marrone avait été vivement critiqué lorsque son équipe s’était inclinée devant les Patriots en janvier dernier, alors qu’ils avaient une avance de 20-10 au quatrième quart. La troupe de Bill Belichick avait comblé l’écart et s’était taillé une place au Super Bowl grâce à un gain de 24-20.

Brady n’a jamais semblé totalement confortable tout au long de la rencontre. Il a complété 24 de ses 35 passes pour des gains de 235 verges par la voie des airs et deux touchés, tous deux inscrits par Chris Hogan. Il a subi deux sacs du quart.