SONOMA, Calif. — Scott Dixon a été constant lors de la dernière course de la saison, dimanche, et il a remporté un cinquième championnat de la série IndyCar.

Dixon avait besoin d’une finale sans tracas au Sonoma Raceway pour s’assurer du titre et il a reçu un peu d’aide dès le premier tour de la course.

Alexander Rossi, son poursuivant au classement des pilotes, est entré en contact avec son coéquipier Marco Andretti quelques secondes après le début de l’épreuve et il a brisé son aileron avant.

Rossi a dû rentrer aux puits pour changer son aileron et il est ressorti au dernier rang, confirmant à toutes fins pratiques l’issue du championnat.

Dixon détenait une avance de 29 points sur Rossi au début de la journée et même si les points de cette course sont doublés, Rossi devait être parfait pour rejoindre celui qu’on surnomme «The Iceman».

Dixon a conclu l’épreuve sur la deuxième marche du podium, derrière Ryan Hunter-Reay. Son cinquième titre le place à égalité au deuxième rang de l’histoire de la série IndyCar. A.J. Foyt en a déjà gagné sept.

«Tu doutes toujours que des situations semblables se produisent, a affirmé Dixon. Tout est une question d’équipe et je suis l’heureux élu qui a la chance de traverser la ligne d’arrivée. Nous avons montré beaucoup de caractère. Alexander a fait tout un travail et il nous a forcé la main cette année.»

Dixon, un Néo-zélandais de 38 ans, a aussi remporté le championnat des pilotes en 2003, 2008, 2013 et 2015 avec l’équipe Chip Ganassi Racing.

«Quelle route incroyable ç’a été avec Scott», a exprimé Ganassi, qui compte 12 titres de la série IndyCar en tant que propriétaire d’une équipe.

Dixon a finalement battu Rossi, qui a terminé la course au septième échelon, par 57 points. Il s’agissait de la troisième saison de Rossi en IndyCar.

«Ç’allait être très difficile de vaincre Scott de toute façon, a indiqué Rossi. C’est triste de conclure l’année de cette façon. J’aimerais reprendre le début de course un million de fois. Nous devons regarder la saison 2018 et être heureux de celle-ci même si nous terminons en deuxième place.»

Hunter-Reay a croisé le drapeau à damiers pour une 18e fois en carrière et une première fois cette saison.

«C’est surréel de terminer la saison de cette façon, a déclaré Hunter-Reay, qui a dédié sa victoire au pilote blessé Robert Wickens. Nous aimerions qu’il soit ici avec nous. Il m’aurait compliqué la vie sur la piste aujourd’hui.»

Hunter-Reay a aussi livré des commentaires élogieux envers Dixon, qu’il qualifie de meilleur pilote en IndyCar de sa génération.

«De partager la piste avec lui, c’est magnifique. Et de le battre aussi», a ajouté Hunter-Reay.

Will Power et Simon Pagenaud ont respectivement conclu l’épreuve en troisième et en quatrième place.