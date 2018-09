ARLINGTON, Texas — Dak Prescott a lancé une passe de touché de 64 verges à Tavon Austin lors du troisième jeu de la rencontre et les Cowboys de Dallas ont réalisé six sacs aux dépens de Eli Manning dans un gain de 20-13 face aux Giants de New York, dimanche soir.

Les Cowboys ont imposé leur rythme dès les premiers instants de la rencontre, lorsqu’Austin a capté la passe de Prescott avant de courir à toute allure vers la zone des buts, sur la première séquence offensive des locaux.

La défensive des Cowboys a une fois de plus été coriace et a permis à l’équipe d’éviter d’encaisser un deuxième revers d’affilée. Si tel avait été le cas, ç’aurait été une première en sept saisons sous les ordres de l’entraîneur-chef Jason Garrett.

Manning et les Giants ont quant à eux amorcé cinq de leurs six dernières saisons avec un dossier de 0-2.

Le porteur de ballon Ezequiel Elliott a eu le dessus face à son ancien rival universitaire Saquon Barkley. Elliott, de l’Université de l’Ohio State, a inscrit un touché suite à une course de six verges et a obtenu des gains de 78 verges au sol.

Prescott a permis aux Cowboys de récolter leur premier gain de la saison en complétant 16 de ses 25 passes pour des gains aériens de 160 verges.

Le botteur Brett Maher a lui aussi contribué à la victoire en réussissant deux placements de 37 verges et de 29 verges.

Evan Engram a permis aux Giants de réduire l’écart 20-10, alors qu’il restait 1:27 à écouler au cadran, captant la passe de Manning sur une distance de 18 verges, pour inscrire le seul touché des siens.

Manning a vu 33 de ses 44 passes être captées pour 279 verges de gains par la voie des airs. Le receveur étoile Odell Beckhams fils a pour été limité à quatre attrapés pour des gains de 51 verges.