BROSSARD, Qc — Une dizaine de vétérans, dont Brendan Gallagher, Phillip Danault, Charles Hudon, Artturi Lehkonen, Tomas Tatar et Karl Alzner, seront en uniforme pour le premier match préparatoire du Canadien de Montréal, lundi soir, contre les Devils du New Jersey au Centre Bell.

Seul vétéran en congé lors du match Rouges c. Blancs, dimanche, Tomas Plekanec sera également de la partie, tout comme les jeunes Jesperi Kotkaniemi, Victor Mete et Noah Juulsen. Antti Niemi et Charlie Lindgren seront les gardiens.

Jonathan Drouin, Max Domi et Joel Armia auront congé.

Le match de lundi donnera aussi l’occasion au défenseur Simon Després de se faire valoir. Després, qui participe au camp à titre de joueur invité, tente un retour dans la LNH après deux ans d’absence.

De leur côté, les Devils délégueront une équipe privée de quelques éléments clés puisqu’ils disputeront un autre match presque en même temps, à domicile face aux Rangers de New York.

Ainsi, Taylor Hall, joueur par excellence dans la LNH l’an dernier, Nico Hischier et le gardien Keith Kinkaid demeureront au New Jersey. Les spectateurs verront plutôt des vétérans comme Travis Zajac, Kyle Palmieri, Drew Stafford ainsi que les défenseurs Will Butcher, Ben Lovejoy et Damon Severson.

Mackenzie Blackwood et Eddie Lack seront les deux gardiens de la formation des Devils, qui sera dirigée par le Québécois Alain Nasreddine. Huit joueurs des Devils qui seront en uniforme, dont Blackwood, n’ont jamais joué dans la LNH.

Le Canadien disputera trois autres matchs préparatoires dont deux au Centre Bell cette semaine.

Mercredi, les hommes de Claude Julien accueilleront les Panthers de la Floride, jeudi, ils seront au Centre Vidéotron pour se mesurer aux Capitals de Washington et samedi, ils feront face aux Sénateurs d’Ottawa.