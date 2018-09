SINGAPOUR — Lewis Hamilton se montre hésitant sur une seule question: l’écurie Ferrari peut-elle rebondir après le nouveau coup dur encaissé par Sebastian Vettel à ses espoirs de remporter le titre?

Hamilton a été impérial au Grand Prix de Singapour, s’assurant la position de tête avec l’une de ses performances les plus satisfaisantes de sa carrière en Formule 1 en qualifications, samedi, et se montrant en parfait contrôle en course, dimanche.

Tout s’est passé à merveille pour Mercedes alors que Hamilton a augmenté à 40 points son avance sur Vettel avec six courses à la saison. Mais pour Ferrari, c’est un autre week-end à oublier au plus vite.

«Nous ne sommes pas trop confiants, nous sommes diligents. Nous voulons simplement continuer à enfoncer le clou le plus fort possible, a précisé Hamilton, dimanche, toujours fort enthousiaste longtemps après sa victoire. Si (Ferrari) a une réponse à cela, cela ne nous dérange pas, nous aimons cette bagarre. S’ils ne le font pas, cela ne nous dérange pas non plus.»

Ce sont de gros «Si» pour une écurie comme Ferrari en pleine crise après un solide début de saison — Vettel avait remporté les deux premières courses et quatre des 10 premières. Ils étaient au coude à coude au début de l’été, mais Hamilton a remporté quatre des cinq dernières courses même si sa voiture n’est pas aussi rapide.

«Finalement, je pense que nous avons surpassé les attentes, a mentionné Hamilton. Nous avons dominé une voiture qui est souvent légèrement meilleure — nous avons eu le meilleur sur eux en tant qu’équipe.»

De même en tant que pilote, Hamilton a eu l’avantage sur Vettel, notamment en termes de maîtrise de la pression.

Tous les deux sont des quadruples champions de F1 en quête d’un cinquième titre qui permettrait d’égaler l’Argentin Juan Manuel Fangio et avec dans leur mire le septuple champion Michael Schumacher. Mais Vettel, victime d’un accident sous la pluie alors qu’il menait le Grand Prix d’Allemagne en juillet — où une victoire lui aurait permis de prendre la tête du championnat — fait des erreurs que Hamilton ne fait tout simplement pas.

Lors du Grand Prix de Singapour, Vettel a touché un mur lors des essais libres de vendredi et il a perdu un temps précieux de préparation en piste en vue des qualifications.

Cela a provoqué une série de mauvaises décisions indignes d’une équipe aussi fière.

Son équipe a bâclé la séance de qualifications lorsqu’une mauvaise stratégie a placé Vettel et son coéquipier Kimi Raikkonen sur les mauvais pneus. Ferrari a aggravé la situation en demandant à Vettel d’entrer trop tôt pour un changement de pneus en course, dimanche, dans l’espoir d’en tirer avantage. Au lieu de cela, Vettel a perdu un rang en revenant en piste et il a terminé troisième, gaspillant de précieux points qu’il ne peut se permettre de perdre.

Les erreurs de Ferrari cette saison ont commencé à s’accumuler, pendant que Mercedes fait les bons coups et que Hamilton en profite au maximum.

Hamilton refuse de parler de la chance qui sied à Mercedes avec l’accident de Vettel lors des essais, et que cela met davantage en lumière les différentes approches des équipes rivales.

«Je suis fier de ne pas me placer dans ces positions, a déclaré Hamilton. L’équipe compte sur moi alors que son équipe compte sur lui.

«Il y a beaucoup de pression sur nous en tant que pilotes. Le marge d’erreur est mince et (quand) vous vous trompez, cela a de plus graves conséquences.»

Pendant que Vettel critiquait de nouveau publiquement son équipe à la suite des qualifications et de la course, Hamilton fait confiance à Mercedes — à un point tel qu’il passe maintenant beaucoup plus de temps lors des séances de débreffage qu’il ne l’a jamais fait.

Quand il s’est présenté devant les journalistes dimanche soir pour livrer ses derniers commentaires, il était environ 1h locale. Pourtant, Hamilton était enthousiaste et semblait galvanisé par son rôle de chef de file avec ses ingénieurs.

«Je les encourage à me poser des questions, et ils l’ont fait. Plus que jamais, la communication a été un atout, a reconnu Hamilton. Nous comprenons de mieux en mieux le comportement de la voiture.»

C’est un peu un revirement de situation par rapport à 2016, alors que Hamilton, qui était à couteaux tirés avec Nico Rosberg et qui a perdu le titre face à son coéquipier, était mécontent de certaines décisions.

Désormais, toute la pression est sur Ferrari.

À six courses de la fin de la saison, et dès le Grand Prix de Russie dans deux semaines, Vettel doit être au sommet de sa forme et espérer que Hamilton trébuche.

Compte tenu de la concentration affichée par Hamilton, de la façon dont il parle et de sa capacité à être à son mieux pendant les courses, cela semble très improbable.

En fait, Hamilton pourrait bien devancer Vettel par plus que la marge de 46 points de l’an dernier.

«J’ai quelques jours de repos, probablement pour faire du yoga et m’entraîner sérieusement à compter de mardi, a conclu Hamilton. L’objectif demeure le même.»