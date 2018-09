NEW YORK — Le frappeur de puissance des Yankees de New York Aaron Judge a obtenu 11 présences au bâton dans un match simulé, tandis que le releveur no 1 Aroldis Chapman a effectué 22 lancers, possiblement les dernières étapes avant que les deux baseballeurs n’obtiennent le feu vert pour retourner au jeu.

L’équipe a précisé que Judge a affronté les droitiers A.J. Cole et Chance Adams, en plus du gaucher des ligues mineures Phillip Diehl au Yankee Stadium, lundi. Judge se remet d’une fracture du poignet droit, subie lorsqu’atteint par un lancer de Jakob Junis, des Royals de Kansas City, le 26 juillet.

Tout ce que Judge a fait depuis, c’est de jouer deux manches au champ droit vendredi soir, contre les Blue Jays de Toronto.

Chapman a affronté Tyler Wade et Kyle Higashioka. Il n’a pas été utilisé dans une rencontre depuis le 21 août en raison d’une tendinite au genou.

Selon les Yankees, les deux joueurs n’ont pas ressenti de douleur après ces exercices. Le gérant, Aaron Boone, avait indiqué la semaine dernière que Judge et Chapman pourraient effectuer un retour jeu pendant la série de trois rencontres face aux Red Sox de Boston, qui s’amorcera mardi.

Les Red Sox peuvent mettre la main sur le titre dans l’Est de l’Américaine en remportant un match contre les Yankees, qui détiennent une priorité de 1,5 match devant les Athletics d’Oakland au premier de la course donnant accès au duel pour le quatrième as.