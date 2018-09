EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont accordé un contrat de deux ans au défenseur Darnell Nurse, lundi.

Le réseau TSN avance que le pacte est d’une valeur de 6,4 M $.

Nurse a mené les défenseurs des Oilers avec six buts et 26 points la saison dernière. Il a disputé toutes les rencontres de l’équipe.

L’Ontarien de 23 ans a été choisi au septième rang lors du repêchage de 2013.

Les Oilers vont démarrer la saison régulière dans l’Est avec des matches au New Jersey, à Boston et à New York (Rangers), du 6 au 13 octobre. Le club sera de passage à Montréal le 3 février.