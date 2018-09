TAMPA, Fla. — Ryan Fitzpatrick n’est pas la seule raison pour laquelle les Buccaneers (2-0) connaissent leur meilleur départ en huit ans.

L’ailier espacé DeSean Jackson brille aussi. Il commence à répondre aux attentes qu’on avait lors de son embauche en mars 2017, comme joueur autonome.

Fitzpatrick a amassé 819 verges et huit touchés dans des victoires contre les Saints et les Eagles, les champions en titre du Super Bowl.

Jackson a récolté 146 et 129 verges, inscrivant trois touchés. Deux d’entre eux ont été réussis sur des jeux de plus de 50 verges.

«Ryan joue comme un déchaîné. Il est dans ses belles années, a dit Jackson, 31 ans, à propos du quart de 35 ans. Nous, les vieux, nous sommes au sommet de notre forme. Il joue comme s’il avait 28 ans, et moi comme si j’avais 24 ans. Tant que nous continuerons comme ça, les choses vont bien aller.»

Fitzpatrick remplace Jameis Winston, ssuspendu pour les trois premiers matches de la saison, en lien à la politique de la NFL sur le comportement personnel.

Jackson a déjà autant de touchés que l’an dernier, alors qu’il s’est contenté de 668 verges, en 14 matches.

Jackson a capté des passes de touché de 58 et 75 verges cette saison, pour un total de 29 touchés de 50 verges ou plus en carrière. Seuls deux joueurs ont fait mieux: Jerry Rice (36) et Randy Moss (32), des membres du Panthéon.

Fitzpatrick a complété quatre passes de 50 verges ou plus, tous pour des touchés.

Ajoutez à cela deux touchés chacun pour les ailiers Mike Evans, auteur de quatre saisons de 1000 verges, et Chris Godwin, un joueur de deuxième année.

«Nous avons du talent. Chris Godwin est une vedette montante, O.J. Howard aussi. Jackson et Evans ont fait leurs preuves il y a longtemps, a dit l’entraîneur des Bucs, Dirk Koetter. Et nous avons aussi Cam Brate et Adam Humphries, qui n’ont pas beaucoup d’occasions ces temps-ci.»

Les Steelers (0-1-1) seront de passage lundi soir prochain. Les Buccaneers n’ont pas entamé une saison avec trois gains de suite depuis 2005.

«Il ne faut pas avoir un départ canon au prix d’une glissade par la suite, a dit Jackson. Il reste encore beaucoup de football à jouer.»