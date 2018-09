DÉTROIT — Le joueur de champ gauche des Twins du Minnesota Eddie Rosario a été contraint de quitter le match face aux Tigers de Detroit lundi après avoir aggravé sa blessure aux quadriceps de la jambe droite.

Rosario est tombé alors qu’il tentait de relayer le simple de Jim Adduci en fin de quatrième match et il est demeuré au sol. Il a tenté d’envoyer la balle au joueur du champ centre Jake Cave, mais n’a pas été en mesure d’effectuer un relais précis, compliquant la tâche de son coéquipier. Les Tigers en ont profité pour inscrire un point et Adduci a terminé sa course au troisième but.

Rosario a finalement réussi à se relever et a marché vers l’abri des joueurs. En première manche, il a cogné son 24e circuit de la saison.