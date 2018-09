BALTIMORE — La recrue des Blue Jays Ryan Borucki a été solide durant huit manches et les Orioles de Baltimore ont encaissé un 107e revers cette saison, s’inclinant 5-0 devant la formation torontoise, lundi soir.

Les Orioles ont ainsi égalé leur plus grand nombre de revers dans une saison depuis leur arrivée dans le circuit professionnel en 1954.

Borucki a limité les Orioles à trois coups sûrs pour permettre aux Blue Jays de remporter une 13e victoire en 17 rencontres face à l’autre équipe de fond de classement de la section Est de la Ligue américaine.

La formation torontoise a toutefois 25 victoires de plus que les Orioles, qui présentent un dossier de 43-107, le pire dans les Majeures. La seule autre fois que les Orioles ont subi autant de défaites, c’était en 1988, où ils avaient terminé avec un dossier de 54-107.

Les Orioles ont été blanchis pour une 15e fois depuis le début de la présente campagne et ils affichent un rendement de 26-49 à domicile. Il y avait seulement 8198 partisans présents dans les gradins du Camden Yards.

Borucki (4-4) a retiré sept frappeurs au bâton et a concédé un but sur balles à son 15e départ en carrière. Le lanceur gaucher a permis qu’à deux joueurs de se rendre au troisième but.

Les Blue Jays ont pris les devants 3-0 en deuxième manche. Rowdy Tellez a ouvert la marque en frappant un simple d’un point. Danny Jansen a suivi en cognant un circuit de deux points.

Kevin Pillar et Aledmys Diaz ont tous les deux sorti leur coup de canon, en septième et en neuvième manche.

À son premier départ dans les Majeures, Evan Phillips (0-1) a retiré les cinq premiers frappeurs auxquels il a fait face avant de concéder trois points en trois coups sûrs, tous en deuxième manche. Il a par la suite été remplacé par Sean Gilmartin.