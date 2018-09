ATLANTA — Kolten Wong a claqué le premier des quatre circuits des Cardinals, Miles Mikolas a mis la main sur une troisième victoire d’affilée et la formation de St. Louis a défaite les Braves d’Atlanta 11-6, lundi soir.

Les Cardinals ont signé 35 victoires depuis la pause du match des étoiles, soit le plus grand nombre dans la Ligue nationale, et ont mis la main sur deux gains consécutifs après avoir connu une séquence de quatre défaites. La formation de St. Louis, qui a également obtenu des circuits de Paul DeJong, Harrison Bader et Yadier Molina, a amorcé la rencontre à égalité avec les Dodgers de Los Angeles pour obtenir le dernier laissez-passer donnant accès aux éliminatoires dans la Nationale.

Les Braves ont encaissé un troisième revers consécutif après avoir connu une séquence de six gains. Ils demeurent à six matchs et demi des Phillies de Philadelphie, qui se sont inclinés, au sommet de la section Est de la Ligue nationale. Il ne manque que sept victoires aux Braves pour pouvoir mettre la main sur leur titre de section, qui serait leur premier en cinq ans.

Mike Foltynewicz (11-10) a concédé trois buts sur balles aux cinq premiers frappeurs auxquels il a fait face et a atteint Yadier Molina avec un lancer, avant que Wong envoie dans la balle dans le champ opposé, un simple de deux points qui a permis aux Cardinals de prendre les devants 3-0 en première manche.

Les lanceurs des Braves ont accordé 32 buts sur balles lors des quatre derniers matchs.

Mikolas (16-4) a alloué quatre coups sûrs, deux points et un but sur balles, effectuant six retraits au bâton en cinq manches de travail. Le droitier présente un dossier de 16-0 lorsqu’il profite d’au moins deux points d’avance des siens et les Cardinals présentent un dossier de 21-3 dans ces circonstances.

Après que Freddie Freeman eut réduit l’écart 3-2 en frappant son 22e circuit de la saison, Wong a donné les devants 4-2 aux Cards, déclenchant le festival offensif des siens, avec sa neuvième longue balle en cinquième. DeJong a imité son coéquipier en cinquième. Bader et Molina ont ajouté les deux autres longues balles en huitième et en neuvième manche.

Les Braves ont eu l’occasion de faire mal aux Cardinals, notamment en sixième et septième manche, réduisant l’écart 6-5, mais c’était trop peu trop tard.