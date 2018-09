SÉOUL, Corée, République de — Agnieszka Radwanska a entrepris sa quête d’un deuxième titre à l’omnium de Corée avec une victoire de 6-4 et 7-5 aux dépens de Bethanie Mattek-Sands.

Radwanska, qui a atteint la finale à Wimbledon en 2012 et victorieuse à Séoul l’année suivante, a réussi le bris aux dépens de Mawttek-Sands au dernier jeu pour s’assurer la victoire.

Par ailleurs, Magdalena Rybarikova, quatrième tête de série, a abandonné alors qu’elle tirait de l’arrière 6-3, 3-2 face à Mandy Minella; Alison Van Uytvanck, no 5, s’est inclinée aux dépens d’Ajla Tomljanovic 3-6, 7-5, 7-5; et Hsieh Su-wei, no 6, a défait Jil Teichmann 2-6, 6-1, 7-6 (0).