CANTON, Chine — La favorite Alizé Cornet s’est fait montrer la porte de sortie dès la première ronde à l’omnium de Canton, perdant son match interrompu par la pluie face à Jennifer Brady 6-0, 6-3.

Cornet, réprimandée à tort par l’arbitre pour avoir changé son chandail sur le court pendant un match aux Internationaux des États-Unis, tirait de l’arrière 6-0, 2-1 quand le jeu a été interrompu par la pluie, lundi. La finaliste 2014 à Canton a gagné seulement deux autres jeux mardi avant que Brady confirme sa place en deuxième ronde contre Kozlova Kateryna.

La double championne en Grand Chelem Svetlana Kuznetsova a vaincu l’Indienne Karman Thandi 3-6, 6-3, 6-2, et Andrea Petkovic s’est ressaisie après un premier set morne avant de venir à bout de Lizetta Cabrera 1-6, 6-3, 6-3.

Parmi les têtes de série qui ont franchi le premier tour, notons Wang Qiang, no 3, qui a vaincu Nicole Gibbs 6-1, 6-2, et Aleksandra Krunic, no 4, qui a défait Viktorija Golubic 6-4, 6-3.