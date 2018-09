SOREL, Qc — Max Gilbert et Caroline Ciot ont volé la vedette en ouverture de la Classique Acura présentée, mardi, au club de golf Continental, à Sorel.

Gilbert a pris les commandes de cet événement de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour en remettant une carte de 66 (moins-6), tandis que Ciot a surpris en jouant 68 (moins-4) et se retrouve à égalité au troisième rang avec Keven Fortin-Simard.

Le vétéran David Morland IV occupe seul le deuxième échelon après une ronde de 67.

En quadruple égalité au cinquième rang, à 69, se trouvent les Québécois Vincent Blanchette et Raoul Ménard, l’Américain Yohann Benson, originaire de Pincourt, et le Torontois Sebastian Szirmak.

Gilbert a entrepris et terminé sa ronde en force avec un aigle dès le premier trou et des oiselets aux deux derniers. Sa carte de pointage indiquait trois autres oiselets (4e, 6e et 8e trou) et un seul boguey, au 7e.

«Ça démarre bien quand tu cales un roulé de 30 pieds pour un aigle dès le premier trou, a dit Gilbert. Et le fait de jouer en compagnie d’un pince-sans-rire comme Yohann Benson aide à passer une journée détendue.»

Après un premier neuf de 38 marqué de trois verts de trois roulés, Caroline Ciot a joué un spectaculaire 30 au retour, son meilleur neuf à vie.

Après avoir entrepris le deuxième neuf avec trois normales, elle a enchainé avec des oiselets aux 13e, 14e, 15e et 17e avant de conclure avec un aigle au dernier trou.

Ciot en est à sa cinquième expérience dans un tournoi professionnel masculin. Il y a deux semaines, elle avait obtenu un laissez-passer à l’Omnium Placements Mackenzie. En 2017, elle avait participé à trois événements de Circuit Canada Pro Tour.

L’autre golfeuse inscrite à la Classique Acura, Sylvie Schetagne, a remis une carte de 71 et partage le 16e rang avec huit autres golfeurs.

Fortin-Simard a signé une carte ponctuée de six oiselets et deux bogueys. Il a amorcé sa partie avec des oiselets aux deux premiers trous et l’a complétée avec des oiselets aux 17e et 18e fanions.