CLEVELAND — Le cogneur des White Sox de Chicago Jose Abreu ne sera pas en mesure de participer à la série de trois matchs contre les Indians de Cleveland, en raison d’une infection à la cuisse droite.

Abreu a été hospitalisé mardi à Cleveland, où l’infection a été traitée, selon les propos du gérant des White Sox, Rick Renteira. L’équipe fera une mise à jour sur l’état de Abreu vendredi à Chicago, a précisé le gérant.

Abreu présente une moyenne au bâton de ,265 et a frappé 22 circuits, en plus de récolter 78 points produits en 128 matchs. Il s’est retrouvé à l’infirmerie durant trois semaines — entre le 22 août et le 9 septembre — après avoir subi une intervention chirurgicale pour soulager une torsion testiculaire. Depuis son retour, le 10 septembre, il n’a pas été en mesure de frapper une seule balle à ses 20 dernières présences au bâton.

Âgé de 31 ans, le joueur de premier but a été sélectionné pour faire partie du match des étoiles cette saison. Il a besoin que de trois circuits pour devenir le neuvième joueur des Majeures à avoir récolté au moins 25 circuits à ses cinq premières saisons.