MIAMI — Les joueurs de la NBA ont eu un rappel qu’ils ont accès à de l’aide pour les questions de santé mentale, mardi, se voyant encouragés à en tirer profit à chaque fois que c’est nécessaire.

Dans une lettre, le commissaire Adam Silver et la directrice exécutive de l’Association des joueurs, Michele Roberts, souhaitent bonne chance aux joueurs en vue de la saison qui approche, soulignant aussi que le basket offre l’opportunité de «changer des vies».

«Chacun de nos bureaux a instauré de nouveaux programmes de santé mentale, que nous vous encourageons à utiliser pour gérer le stress, l’anxiété et d’autres défis, lit-on dans la lettre, dont l’Associated Press a obtenu copie après sa distribution, mardi. Cela peut aussi amener les coéquipiers et les partisans à réaliser que demander de l’aide est un signe de force, et non de faiblesse.»

La saison dernière, DeMar DeRozan et Kevin Love ont révélé leurs problèmes de santé mentale. Tyronn Lue, l’entraîneur de Cleveland, a confié en finale qu’il a été traité pour de l’anxiété pendant la saison. Steve Clifford, qui est depuis devenu l’entraîneur du Magic, a passé du temps à l’écart à cause de l’insomnie, en tant qu’adjoint avec les Hornets.

La ligue et le syndicat réitèrent aussi leur soutien aux efforts des joueurs pour faire évoluer la société, un pouvoir qui «n’a jamais été aussi pertinent».

«L’Association des joueurs et la Ligue sont toujours disponibles pour vous aider à trouver les moyens les plus significatifs de faire une différence, ont écrit Silver et Roberts. Nous continuons à soutenir vos efforts pour rassembler les familles, les leaders communautaires et les forces de l’ordre afin de rétablir la confiance dans nos quartiers, encadrer et responsabiliser les jeunes, encourager l’engagement civique et renforcer la voix des organisations qui défendent les valeurs d’égalité, de diversité et d’inclusion.»

La plupart des équipes vont tenir des rencontres avec les médias lundi, peu avant le début des camps d’entraînement.