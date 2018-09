CLEVELAND — Corey Kluber a rejoint Blake Snell au sommet des ligues majeures avec 19 victoires, mardi, aidant les Indians de Cleveland à l’emporter 5-3 face aux White Sox de Chicago.

Kluber (19-7) a retiré 11 frappeurs au bâton en huit manches, allouant trois points et huit coups sûrs.

Il a atteint le cap des 200 retraits au bâton pour une cinquième année de suite.

Snell, des Rays de Tampa Bay, a obtenu son 19e gain le 12 septembre.

Yandy Diaz a cogné un simple de deux points pour les Indians. Le frappeur de choix en est à quatre points produits à ses trois derniers matches.

Jason Kipnis a claqué un 16e circuit; Jose Ramirez a volé un 33e but, et Rajai Davis un 20e.

Daniel Palka et Omar Narvaez ont frappé des longues balles dans une cause perdante. Palka a réussi deux coups de canon dimanche, à Baltimore. Il mène les recrues de l’Américaine avec 25 circuits.

Andrew Miller a mérité un deuxième sauvetage. Carlos Rodon (6-6) a permis cinq points et sept coups sûrs en sept manches.

Twins 5 Tigers 3

Tyler Austin a produit trois points et les Twins du Minnesota ont gagné un troisième match de suite, battant les Tigers de Detroit 5-3.

Le frappeur de choix a fourni un double de deux points et un simple d’un point.

Le receveur Chris Gimenez, le neuvième frappeur, a contribué son deuxième circuit de la saison.

Jake Odorizzi (7-10) a espacé deux points et quatre coups sûrs en six manches et un tiers, retirant six frappeurs au bâton.

Trevor Hildenberger a inscrit un septième sauvetage.

Chez les Tigers, Mikie Mahtook a frappé un triple de deux points et un simple d’un point. Il a claqué un circuit à son match précédent.

En cinq manches et un tiers, Daniel Norris (0-5) a donné deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.