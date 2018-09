BALTIMORE — Les Orioles de Baltimore se sont inclinés 6-4 devant les Blue Jays de Toronto, mardi soir, encaissant leur 108e défaite de la saison, soit leur plus grand nombre de revers depuis l’arrivée de l’équipe dans la MLB en 1954.

En 1988, les Orioles avaient amorcé leur saison en enfilant 21 revers d’affilée et l’équipe avait terminé avec un dossier de 54-107. Le plus grand nombre de défaites de l’équipe est de 111 et remonte à 1939, alors que l’équipe s’appelait les Browns de St. Louis. La formation actuelle pourrait battre se record d’ici la fin de la saison.

Les Orioles ont bousillé une avance de 4-2 en septième manche, en raison d’une erreur du troisième but Steve Wilkerson sur le roulant de Teoscar Hernández. Cette erreur a coûté deux points aux locaux. Lourdes Gurriel fils a par la suite ajouté un simple de deux points aux dépens du releveur Paul Fry, plaçant les Jays en avant 6-4.

Dylan Bundy (8-15) a amorcé la rencontre en force pour les Orioles après qu’il eut encaissé deux points non mérités en septième. Il a concédé en tout cinq points, dont deux mérités, sept coups sûrs et il a effectué six retraits sur des prises.

Le releveur Jake Petricka (3-1) a conservé la marque intacte durant deux manches. Tyler Clippard a muselé les Orioles en huitième et Ken Giles a obtenu son 23e sauvetage.

Cedric Mullins a amorcé la rencontre en frappant son quatrième circuit de la saison pour les Orioles en première manche. Les locaux ont ajouté trois points face à Aaron Sanchez en quatrième manche.

Les Blue Jays se sont inscrits au pointage en cinquième manche, grâce à un simple de Dwight Smith fils, afin de réduire l’écart 4-2.