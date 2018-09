SÉOUL, Corée, République de — La favorite Jelena Ostapenko a défait Lara Arruabarrena 6-3, 6-3 pour accéder à la deuxième ronde de l’omnium de Corée.

Ostapenko, championne à Roland Garros en 2017, a obtenu cinq bris face à sa rivale et totalisé 32 coups gagnants contre 29 fautes directes.

«Il s’agit d’une très bonne joueur et elle fait preuve de beaucoup de constance, a mentionné Ostapenko. C’était un bon test pour moi aujourd’hui, particulièrement pour un match de première ronde qui se veut toujours difficile.»

Également, Kiki Bertens, no 2, a eu raison de Luksika Kumkhum 7-6 (7), 6-2.

Hsieh Su-wei, no 6, a vaincu Stefanie Voegele 6-2, 6-1, et Evgeniya Rodina s’est imposée face à Kirsten Flipkens, no 8, 6-4, 4-6, 7-5.

Pendant ce temps à Canton, en Chine, Yulia Putintseva, cinquième tête de série, a triomphé de Sabine Lisicke 6-3, 6-3 et accédé aux quarts de finale. Vera Lapko, no 7, a par ailleurs dominé Deniz Khazaniuk 6-2, 7-5.