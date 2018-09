BROSSARD, Qc — Max Domi, Joel Armia et Nick Suzuki font partie du groupe des nouveaux membres du Canadien qui tenteront de faire bonne impression, mercredi soir, quand la formation montréalaise accueillera les Panthers de la Floride lors de son deuxième match préparatoire.

À sa première sortie préparatoire avec le Tricolore, Domi devrait être entouré de Jonathan Drouin et Armia, tandis que Suzuki devrait jouer avec Paul Byron et Nikita Scherbak.

Les deux autres trios seront composés de Kenny Agostino, Matthew Peca et Alexandre Grenier, ainsi que de Joël Teasdale, Michael McCarron et Will Bitten.

En défensive, Jordie Benn et Jeff Petry devraient composer la première paire, Mike Reilly et Brett Lernout, la deuxième, et Xavier Ouellet et Josh Brook, la troisième.

Les gardiens Carey Price et Antti Niemi seront en uniforme.

Du côté des Panthers, plusieurs vétérans seront en uniforme, notamment les Québécois Roberto Luongo, Jonathan Huberdeau et Mike Matheson.