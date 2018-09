DÉTROIT — Stephen Gonsalves a brillé pendant six manches et les Twins du Minnesota ont complété un balayage des Tigers de Detroit en l’emportant 8-2, mercredi.

Gonsalves (1-2) n’a permis qu’un simple et un but sur balles. Il a retiré quatre frappeurs au bâton, en route vers sa première victoire dans les grandes ligues.

Ehire Adrianza a fourni deux doubles et un simple, marquant trois fois.

Tyler Austin a obtenu un simple d’un point et un ballon sacrifice. L’ancien des Yankees a produit six points à ses trois derniers matches.

Willians Astudillo a claqué un simple, un double et un optionnel, envoyant un coureur au marbre à chaque fois.

À son premier départ dans les majeures, Spencer Turnbull (0-1) a donné six points et six coups sûrs en quatre manches.

Rays 9 Rangers 3

Huit points de la deuxième à la quatrième ont mené les Rays de Tampa Bay vers un gain facile de 9-3 aux dépens des Rangers du Texas.

Jake Bauers a débuté le festin avec un double de deux points. Tommy Pham a claqué des circuits en solo en troisième et en huitième. Lui et Joey Wendle ont obtenu trois coups sûrs chacun.

Tampa reste dans la course au match sans lendemain. Invaincus à leurs cinq derniers matches, les Rays se sont approchés à cinq matches des A’s, qui seraient les visiteurs au Yankee Stadium. Oakland va recevoir les Angels en soirée.

Ryan Yarbrough (15-5), un releveur, a donné trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches.

Chez les Rangers, le vétéran Adrian Beltre a frappé sa 13e longue balle de la saison. Avec 475 circuits en carrière, il rejoint Stan Musial et Willie Stargell au 30e rang de l’histoire à ce chapitre.

Yohander Mendez (2-2) a permis huit points et neuf coups sûrs en trois manches et deux tiers.