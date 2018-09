METZ, France — Le favori Kei Nishikori a atteint les quarts de finale au tournoi de Metz, mercredi, l’emportant 7-6 (4) et 6-3 devant le champion en titre, l’Allemand Peter Gojowczyk.

Nishikori est classé 12e à l’ATP, tandis que Gojowczyk est 45e.

Demi-finaliste à New York cette année, le Japonais a récolté cinq as et deux bris, un de plus que son adversaire.

Son prochain rival sera le Français Ugo Humbert ou le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Les favoris locaux Benoit Paire, Gilles Simon et Richard Gasquet ont aussi avancé au tableau, tout comme le Hongrois Marton Fucsovics.