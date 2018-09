BALTIMORE — La recrue DJ Stewart a frappé un premier circuit dans les Majeures et les Orioles de Baltimore ont utilisé cinq lanceurs pour vaincre les Blue Jays de Toronto 2-1, mercredi soir, et éviter d’être balayés.

Les Orioles ont rebondi 24 heures après avoir encaissé une 108e défaite cette saison, le plus haut total depuis que l’équipe a déménagé à Baltimore, en 1954. Ils se retrouvent à trois revers du record d’équipe, établi en 1939 alors que la formation se nommait les Browns de St. Louis.

Jimmy Yacabonis a amorcé la rencontre pour les Orioles (44-108) et il n’a donné aucun point en quatre manches. Mike Wright (4-2) a ensuite blanchi les Blue Jays pendant deux manches. Miguel Castro a accordé un circuit en solo à Billy McKinney en huitième pour réduire l’écart à 2-1, mais Tanner Scott a mis fin à la menace.

Mychal Givens a fermé les livres pour récolter un huitième sauvetage cette saison.

Stewart, qui a été rappelé du niveau AAA le 11 septembre, a propulsé les Orioles en avant lorsqu’il a cogné un retentissant coup de quatre buts contre Marco Estrada, en troisième manche. Stewart a également réussi un double en septième et il est venu marquer le point de la victoire à la suite d’un simple de Cedric Mullins.

Les Blue Jays (69-83) ont gagné les deux premiers duels de cette série et ils ont dominé les Orioles 14-5 au chapitre des points.

Estrada (7-13) a rebondi après avoir connu un départ difficile contre les Yankees de New York, allouant huit points, un sommet en carrière. Contre les Orioles, il n’a concédé qu’un point, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches au monticule.

Les Blue Jays ont rempli les buts en quatrième manche, aux dépens de Yacabonis, qui effectuait un cinquième départ en carrière dans les Majeures. Le partant des Orioles a cependant mis fin à la menace en forçant Kendrys Morales à frapper une chandelle à Adam Jones, qui a épinglé McKinney au marbre.

Le receveur des Blue Jays Russell Martin n’a pas joué depuis le 3 septembre. Le gérant des Torontois, John Gibbons, veut évaluer Luke Maile et la recrue Danny Jansen derrière le marbre.