BATHURST, N.-B. — Les Wildcats de Moncton ont gâché la fête en triomphant 3-1 contre le Titan d’Acadie-Bathurst, jeudi soir, en lever de rideau de la saison 2018-19 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le Titan profitait de cette première journée d’activités pour soulever dans les hauteurs du Centre K.C. Irving ses bannières de champions de la section Maritimes, de la coupe du Président et de la coupe Memorial. Les adjoints Samuel Asselin et Liam Murphy ont d’ailleurs paradé sur la patinoire avec les deux trophées avant le début de la rencontre.

Les Wildcats ont aussi gâché les débuts de Bryan Lizotte en tant qu’entraîneur-chef de la LHJMQ. Lizotte a été l’adjoint de Mario Pouliot au cours des deux dernières saisons et il a pris les rênes du Titan quand Pouliot a accepté les rôles d’entraîneur-chef et de directeur général avec les Huskies de Rouyn-Noranda pendant la saison morte.

Mika Cyr a récolté un but et une aide pour les Wildcats, qui ont terminé au 14e rang du classement général lors de la dernière saison. Dylan Seitz et Tristan Dejong ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs alors que Adam Capannelli s’est fait complice de deux réussites.

Le capitaine du Titan, Keenan MacIsaac, a été l’unique marqueur de son équipe. La formation d’Acadie-Bathurst était privée des défenseurs Noah Dobson et Michal Ivan ainsi que du gardien Evan Fitzpatrick. Les trois joueurs n’ont toujours pas été retranchés par leur équipe professionnelle respective.

Le vétéran de 20 ans Francis Leclerc a connu un bon départ devant le filet des Wildcats, repoussant 33 des 34 tirs dirigés vers lui. En l’absence de Fitzpatrick, le gardien recrue Andrew MacLeod a amorcé l’affrontement pour le Titan et il a cédé deux fois devant 38 lancers.

Le Titan a ouvert le pointage à mi-chemin en deuxième période. MacIsaac a hérité de la rondelle à la pointe droite et son tir des poignets s’est faufilé à travers la circulation pour tromper la vigilance de Leclerc.

Les Wildcats ont répliqué à 12:46 du troisième engagement. Capannelli a repéré Seitz dans l’enclave et ce dernier n’a pas hésité pour envoyer la rondelle dans le filet avant que MacLeod ait réussi son déplacement latéral. Moins de deux minutes plus tard, Cyr s’est emparé du disque sur l’aile gauche et il l’a refilé à Dejong, qui a décoché un lancer précis dans la lucarne pour inscrire l’éventuel but victorieux.

Cyr a scellé l’issue du match dans une cage déserte.