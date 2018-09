OAKVILLE, Ont. — Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont bien fait lors de la présentation des programmes courts en couple, jeudi, et ils occupent le deuxième rang à la Classique automnale de patinage artistique.

Les Français et médaillés de bronze aux plus récents mondiaux Vanessa James et Morgan Ciprès occupent le premier rang grâce à un score de 73,81 points.

Moore-Towers, de St. Catharines, Ont., et Marinaro, de Sarnia, ont obtenu un pointage de 64,73. Les Américains Haven Denney et Brandon Frazier occupent le troisième rang avec 61,91 points. Les programmes libres seront présentés vendredi.

Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, de Lévis, occupent le cinquième rang après un programme qui a inclus une triple boucle lancée.

Chez les dames, la double championne du monde Evgenia Medvedeva, de Russie, se retrouve en tête à l’issue des programmes courts, devant l’Américaine Bradie Tennell et la Française Maé-Bérénice Méité.

Alicia Pineault, de Varennes, occupe le neuvième rang.