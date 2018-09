MIAMI — Cody Reed a gagné son premier départ dans les Majeures, Scooter Gennett a claqué un circuit et un double et les Reds de Cincinnati ont doublé les Marlins de Miami 4-2, jeudi.

Reed (1-2) a éparpillé cinq coups sûrs en six manches et il n’a donné aucun point. Le gaucher a joint la rotation de partants le 30 août et il a blanchi ses adversaires à ses 11 dernières manches.

Le circuit de deux points de Gennett en septième manche a procuré une avance de 4-0 aux Reds. Cette claque aux dépens du releveur Elieser Hernandez a atterri au balcon au champ droit.

Les Marlins ont menacé en cinquième manche, quand Starlin Castro et J.T. Realmuto ont réussi un simple, mais Reed a retiré Peter O’Brien dans un double jeu avant de forcer Austin Dean à frapper une chandelle au champ centre.

Le double d’un point de Realmuto en huitième manche contre Jared Hughes a réduit l’écart à 4-1 Reds. O’Brien a ajouté un simple d’un point, mais Raisel Iglesias a mis fin à la menace en retirant Derek Dietrich sur une chandelle au centre.

Iglesias s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 29e sauvetage en 33 tentatives.

Le partant des Marlins, Jeff Brigham (0-3), a accordé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles à son premier départ depuis son rappel du niveau AAA, le 1er septembre.