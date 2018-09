CHICAGO — Le Britannique Kyle Edmund a repris les commandes durant un bris d’égalité pour venir à bout de l’Américain Jack Sock, vendredi, pour permettre à l’Europe de prendre les devants 2-0 à la Coupe Laver.

Edmund a battu Sock en trois manches de 6-4, 5-7, 10-6. Cette victoire a suivi celle de Grigor Dimitrov devant Frances Tiafoe, de l’Équipe Monde, par la marque de 6-1, 6-4 en lever de rideau au United Center.

Edmund a brisé le service de Brock pour s’emparer du premier set 6-4. Sock, qui s’est échauffé avec un chandail des Bulls de Chicago par-dessus son chandail de match, s’est bien défendu par la suite et a brisé à son tour le Britannique pour prendre les devants 6-5 au second set avant de servir le point de manche devant une foule de plus en plus bruyante.

Edmund a par la suite pris les devants 7-2 lors du bris d’égalité de 10 points, la formule qui est utilisée à la Coupe Laver lorsqu’il y a égalité après deux manches. C’était la première fois que l’on avait recours à cette technique durant le tournoi.

Sock disputera un match de double plus tard vendredi en compagnie de Kevin Anderson. Les deux affronteront l’Équipe Europe, composée de Roger Federer et Novak Djokovic.

Dimitrov a obtenu 13 coups gagnants et a brisé à deux reprises son adversaire pour remporter le premier set 6-1.

Tiafoe a été rappelé en renfort à la dernière minute pour remplacer Juan Martin del Potro dans la formation de l’Équipe Monde. L’Américain de 20 ans a disputé le match de demi-finale de la Coupe Davis le week-end dernier en Croatie, s’inclinant lors du match décisif de la cinquième manche devant Borna Coric.

Il a cependant été plus coriace durant la deuxième manche vendredi face à Dimitrov, brisant son adversaire pour niveler le pointage 4-4 avant que Dimitrov réussisse à le briser à son tour, profitant du service pour remporter la manche.