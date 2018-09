SIOUX FALLS, S.D. — Steve Stricker a remis une carte de 63 (moins-7), vendredi, pour se joindre au groupe en tête du classement au tournoi Sanford International du circuit de la PGA.

Âgé de 51 ans, Stricker se trouvait à moins-8 après 17 trous au club de golf de Minnehaha, mais a commis un boguey au dernier trou, afin d’égaler les scores de Jerry Smith, Brandt Jobe et David McKenzie.

Stricker a mis la main sur deux titres cette saison et n’a pas terminé en bas du cinquième rang lors de ses six départs cette saison sur le circuit des 50 ans et plus. L’Américain continue de jouer à temps partiel également sur le circuit de la PGA. La semaine prochaine, il sera l’un des assistants au capitaine américain Jim Furyk lors de la Coupe Ryder.

Scott McCarron, Lee Janzen et Paul Goydos accusent un coup de retard sur le groupe de tête. McCarron a terminé au deuxième rang lors de la Coupe Charles Schwab.

Le seul Canadien en lice, Stephen Ames, de Calgary, a inscrit un 69 à sa carte. Il se retrouve au 46e rang en compagnie de neuf autres golfeurs.