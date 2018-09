CHICAGO — Les Cubs de Chicago ont joué sans le joueur d’arrêt-court Addison Russell, qui a été accusé de violence conjugale par son ex-épouse, et ils n’ont pas été en mesure de surmonter un mauvais départ de Jose Quintana pour s’incliner 10-4 contre les White Sox de Chicago, vendredi.

Russell a été placé en congé administratif par le Baseball majeur après qu’un blogue attribué à Melisa Reidy, l’ex-conjointe de joueur des Cubs, eut fait état de plusieurs années de violences physiques et psychologiques. Âgé de 24 ans, Russell peut appeler de ce congé devant un arbitre.

L’an dernier, Reidy a mis en ligne sur Instagram une photo accompagnée d’un texte laissant croire que son époux des 18 derniers mois avait été infidèle. Dans une autre publication, un usager – décrit par Mme Reidy comme étant un ami proche – a accusé Russell d’avoir «frappé» sa conjointe. La publication a été plus tard retirée. Russell a nié ces allégations et le couple a divorcé peu de temps après.

«Ces allégations sont complètement fausses, a mentionné Russell par voie de communiqué. J’ai été clair à ce sujet envers le Baseball majeur l’an dernier et je l’ai répété aux Cubs. Je suis sûr qu’une enquête équitable et honnête va m’exonérer.»

Sur le terrain, Quintana (13-11) a accordé cinq points et neuf coups sûrs en plus de cinq manches contre son ancienne équipe. Le gaucher avait montré un dossier de 3-1 et une moyenne de points mérités de 2,10 à ses six derniers départs.

Les Cubs ont amorcé la journée avec une avance de deux matchs et demi devant les Brewers de Milwaukee au sommet de la section Centrale de la Nationale.

Kevan Smith a frappé un circuit de trois points pour les White Sox, qui ont réussi 19 coups sûrs dans la rencontre. Daniel Palka a aussi cogné une longue balle alors que Ryan LaMarre a placé trois balles en lieu sûr en plus de produire trois points.

Le droitier des White Sox Reynaldo Lopez (7-9) a retiré huit frappeurs au bâton en sept manches et il n’a donné qu’un point. Il a porté sa fiche à 3-0 et sa moyenne de points mérités à 0,79 à ses cinq derniers départs.

Daniel Murphy a amorcé le match avec son 12e coup de quatre buts de la saison, mais les White Sox ont pris les devants pour de bon en deuxième manche, inscrivant trois points.

Le gérant des White Sox, Rick Renteria, a envoyé Palka au bâton pour remplacer Smith, en sixième manche, et il a répondu en cognant un circuit de deux points.

Castillo et Yoan Moncada ont tous les deux réussi trois coups sûrs, aidant les White Sox à égaler la série de quatre affrontements contre les Cubs.