WASHINGTON — Jacob deGrom a obtenu un 23e départ consécutif de qualité, baissant sa moyenne de points mérités à 1,77, et a limité ses adversaires à un point en sept manches pour aider les Mets de New York à battre les Nationals de Washington 4-2, vendredi soir.

Avec des balles rapides entre 97 et 99 miles à l’heure, deGrom (9-9) a retiré huit frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles, allouant qu’un seul point en trois coups sûrs, tous des simples.

Le lanceur droitier a accordé quatre points mérités à seulement un seul de ses 31 départs cette saison, soit le 10 avril face aux Marlins de Miami. Il a concédé trois points et moins lors de ses 28 derniers matchs, la séquence la plus longue à ce chapitre dans l’histoire de la ligue.

Les Mets ont pris les choses en main rapidement, se forgeant une avance de 4-1 en troisième manche. Après avoir frappé un simple d’un point en première, Jay Bruce a ajouté un double d’un point. Devin Mesoraco et Dominic Smith ont ajouté deux points grâce à un simple et un double aux dépens de Joe Ross (0-1).

Robert Gsellman a obtenu son 12e sauvetage après avoir concédé un simple d’un point à Anthony Rendon en neuvième manche.

Les Nationals ont amorcé la rencontre avec la possibilité d’être complètement effacé de la course au titre de la section Est de la Ligue nationale, qui ont remporté lors des deux dernières saisons sous les ordres du gérant de l’équipe, Dusty Baker. Si les Braves d’Atlanta l’emportaient face aux Phillies de Philadelphie, les Nationals n’auraient plus aucune chance de rattraper les meneurs au classement.

Reds 0 Marlins 1 (10 manches)

Le frappeur substitut Isaac Galloway a dénoué l’impasse en frappant un double d’un point en 10e manche afin de propulser les Marlins de Miami vers un gain de 1-0 sur les Reds de Cincinnati.

Galloway a permis à Brian Anderson de rentrer au bercail lorsqu’il a envoyé la balle de David Hernandez par-dessus le joueur de champ droit Phillip Ervin.

Kyle Barraclough (1-6) a retiré les deux derniers frappeurs en début de 10e manche.

En relève de Luis Castillo, Hernandez (5-2) a retiré Peter O’Brien sur un double jeu mais a permis aux Marlins de l’emporter.

Castillo a alloué cinq coups sûrs et un but sur balles en huit manches et un tiers, son plus long départ de la saison. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.