NEW YORK — CC Sabathia a gagné pour seulement une deuxième fois depuis la pause du match des étoiles et les Yankees de New York ont eu raison des Orioles de Baltimore 10-8, vendredi, pour s’approcher d’une place en séries.

Didi Gregorius et Aaron Hicks ont tous deux cogné un circuit de deux points alors que Luke Voit a ajouté un simple de deux points pour les Yankees. Les Orioles se sont approchés à un point en huitième manche, mais Aaron Judge a réussi un double d’un point pour porter le pointage à 10-8.

Les Yankees ont amorcé la soirée avec un match et demi d’avance sur les Athletics d’Oakland pour le premier rang donnant accès au duel éliminatoire de l’Américaine.

Les Orioles montrent un dossier de 44-109, le pire des Majeures, et il s’agit du deuxième plus haut total de défaites de l’histoire de l’équipe. Ils avaient encaissé 111 revers en 1939, alors que la formation se nommait les Browns de St. Louis.

Aidé par une avance de six points, Sabathia (8-7) a concédé deux points en six manches pour porter à 20-11 sa fiche en carrière contre les Orioles. Le gaucher de 38 ans revendiquait un dossier de 1-4 à ses 11 derniers départs.

Les Orioles ont réduit l’écart à 6-4 grâce à un simple de deux points d’Adam Jones, en cinquième manche. Austin Wynn a claqué une longue balle contre Jonathan Loaisiga et Jonathan Villar a réussi un simple d’un point contre l’ancien des Orioles Zach Britton, en septième.

Dellin Betances a lancé en neuvième manche et il a inscrit un quatrième sauvetage.

Red Sox 7 Indians 5

Sam Travis et Tzu-Wei Lin ont tous les deux cogné leur premier circuit dans les Majeures et les Red Sox ont nivelé leur record de concession en remportant une 105e victoire battant les Indians de Cleveland 7-5.

Les champions de la section Est de la Ligue américaine (105-49) ont disputé la rencontre sans plusieurs joueurs de leur formation régulière. L’équipe a tout de même été en mesure d’égaler le plus grand nombre de victoires inscrites, en 1912.

L’as des Red Sox, Chris Sale, a quant à lui retiré sept frappeurs sur des prises en trois manches et un tiers. Il a alloué deux points à son troisième départ depuis son retour dans l’alignement.

Josh Donaldson a claqué une longue balle aux dépens de Sale en quatrième manche, mettant un terme à la séquence de 35 manches sans point. Il s’agissait du premier circuit accordé par Sale en 75 manches.

Les Red Sox ont fait appel à neuf lanceurs devant les champions de la section Centrale de la Ligue américaine. Matt Barnes (6-3) a conservé le pointage intact en sixième manche et Craig Kimbrel a obtenu son 42e sauvetage.

Shane Bieber (10-5) a alloué six points en quatre manches et deux tiers.

Royals 4 Tigers 3

Ian Kennedy a été efficace pendant sept manches et les Royals de Kansas City ont mis fin à une série de cinq revers en battant les Tigers de Detroit 4-3.

Alex Gordon a réussi trois coups sûrs pour les Royals, qui menaient 4-0 après quatre manches.

Les Tigers ont commis trois erreurs et ils ont perdu pour une huitième fois à leurs 11 dernières sorties.

Kennedy (3-8) a remporté un deuxième départ consécutif, allouant trois points, dont deux mérités, et sept coups sûrs. Il a retiré six frappeurs sur des prises. Wily Peralta s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 12e sauvetage de la campagne.

Francisco Liriano (5-11) a été débité du revers du côté des Tigers. Il a accordé quatre points, dont un seul étant mérité, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule.