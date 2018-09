SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — La fiche parfaite de Martin Klizan en finales sera mise à l’épreuve à Saint-Pétersbourg, où le Slovaque aura comme dernier obstacle Dominic Thiem, le favori autrichien.

Klizan a défait le Suisse Stanislas Wawrinka 4-6, 6-3 et 7-5, grâce notamment à trois bris et à une dizaine d’as.

Klizan a un dossier de 6-0 en ronde ultime incluant un titre à ce tournoi, il y a six ans, et plus récemment à l’Omnium d’Autriche, le mois dernier.

Thiem a mérité 15 as, battant l’Espagnol Roberto Bautista Agut 6-4, 6-3.

Il disputera dimanche sa cinquième finale de la saison. Sa fiche est 2-2 incluant une défaite contre Rafael Nadal, à Roland-Garros.

Thiem domine l’ATP avec 47 gains cette année (47-15), devançant de peu Nadal (45-4) et Alexander Zverev (45-14).