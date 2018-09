BROSSARD, Qc — La suspension imposée à Max Domi offrira une opportunité au jeune Jesperi Kotkaniemi de jouer avec l’un des attaquants les plus talentueux du Canadien de Montréal, et aussi avec un joueur qu’il a adulé.

À l’occasion de la visite des Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell samedi soir, Kotkaniemi pivotera le trio que compléteront les ailiers Jonathan Drouin et Joel Armia.

«C’est plaisant de pouvoir jouer avec ces deux gars. Armia était mon idole quand j’étais plus jeune. Ce sera une grosse soirée pour moi», a affirmé Kotkaniemi, qui n’a pas patiné samedi matin, à l’instar de tous ceux qui participeront au match contre les Sénateurs.

Drouin s’est dit content de pouvoir jouer avec le centre recrue du Tricolore.

«Je pense qu’on va avoir du plaisir. Je vais essayer de l’aider ce soir. Je vois qu’il est déjà un peu plus à l’aise depuis le début du camp. À chaque entraînement, à chaque match, on voit qu’il gagne en confiance. C’est bon de voir un jeune joueur prendre de la confiance rapidement et de voir qu’il se sent un peu mieux avec la rondelle et qu’il peut faire des jeux.»

Toujours présent après les premières réductions de personnel, effectuées vendredi, Kotkaniemi continue de faire bonne impression.

«Il s’adapte bien depuis le début, a déclaré l’entraîneur-chef Claude Julien samedi matin.

«Depuis le tournoi des recrues jusqu’à aujourd’hui, il s’est amélioré énormément. Il s’habitue au style nord-américain, il s’habitue de jouer avec des hommes forts. Je suis très encouragé par son développement.»

Par ailleurs, pour la deuxième fois en trois semaines, Kotkaniemi aura l’occasion de se frotter à Brady Tkachuk.

Sélectionné au quatrième rang en juin dernier, immédiatement derrière le Finlandais, Tkachuk avait supplanté Kotkaniemi dans une victoire de 5-0 des Sénateurs lors du tournoi des recrues à Laval, le 7 septembre.

Cependant, ce deuxième rendez-vous avec Tkachuk n’a aucune importance aux yeux de Kotkaniemi.

«Ce n’est pas une grosse affaire. Ce n’est qu’un joueur dans l’autre équipe.»

À l’exception de Kotkaniemi, le Canadien déléguera une formation composée majoritairement de vétérans.

Le trio de Brendan Gallagher, Phillip Danault et Tomas Tatar prendra part à un deuxième match d’affilée après sa bonne performance à Québec jeudi soir.

L’ailier droit Joel Ward aura également la chance de disputer une deuxième rencontre consécutive, auprès de Hunter Shinkaruk et du centre Michael McCarron.

Paul Byron, Tomas Plekanec et Nikita Scherbak formeront l’autre unité offensive du Canadien. Jordie Benn, Jeff Petry, Victor Mete, Noah Juulsen, Karl Alzner et Mike Reilly seront les défenseurs.

Comme jeudi à Québec, Claude Julien compte utiliser un seul gardien pour le match. Carey Price amorcera la rencontre et Charlie Lindgren sera son adjoint.

Chez les Sénateurs, l’entraîneur-chef Guy Boucher a laissé à Ottawa l’attaquant Matt Duchene et le défenseur Thomas Chabot.