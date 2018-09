BAKOU, Azerbaïdjan — Christa Deguchi est devenue la première Canadienne à remporter une médaille lors des Championnats du monde de judo, samedi.

Elle a mis la main sur le bronze dans la catégorie des moins de 57 kg, étant sacrée gagnante par ippon contre l’Allemande Theresa Stoll.

«C’est vraiment un grand jour pour moi, en plus, ce sont mes premiers mondiaux, a confié Deguchi, qui est née à Nagano au Japon, d’un père canadien. Je suis fière d’être une pionnière. Theresa m’a propulsé et a fait waza-ari, mais je voulais cette médaille de bronze.

«J’avais encore de l’énergie, alors je me suis battue plus agressivement pour le Canada et pour moi. Mon prochain objectif est de remporter le Grand Chelem d’Osaka (novembre), et mon plus grand rêve est de gagner aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.»

En demi-finale, elle a perdu par waza-ari face à la Japonaise Tsukasa Yoshida, éventuelle championne du monde. Plus tôt dans le tournoi, la représentante du pays s’est défaite de la Nord-Coréenne Ri-hyo Sun, de la Roumaine Corina Stefan et de la Kosovare Nora Gjakova.

En 2018, en Grand Prix, Deguchi a remporté l’or à Zagreb et Hohhot, ainsi que le bronze à Budapest. Elle a aussi décroché le titre des Championnats panaméricains de judo dans sa catégorie de poids et la première médaille d’or canadienne au Grand Chelem de Paris.

«En tant qu’organisation, c’est notre objectif d’amener les athlètes à ce niveau, a commenté Nicolas Gill, directeur général et directeur haute performance de Judo Canada. Nous avions vu Christa se battre pour le Japon sur la scène internationale il y a quelques années. Nous croyions beaucoup en elle et quand elle a finalement accepté de nous représenter, nous avons mis un plan en place qui s’est déroulé à merveille. Elle nous a montré qu’elle était capable de le faire.»

Dans la même catégorie, Jessica Klimkait, de Whitby, en Ontario, a signé une fiche de deux victoires et une défaite. Elle a gagné contre la Brésilienne Rafaela Silva et la Cap-Verdienne Sandra Borges pour ensuite perdre face à la Mongole Sumiya Dorjsuren, médaillée de bronze. La Britannique Nekoda Smythe-Davis a mis la main sur l’argent.

Du côté masculin, le Saguenéen Antoine Bouchard et le Montréalais Arthur Margelidon ont été vaincus d’entrée de jeu chez les moins de 73 kg. Bouchard s’est incliné par waza-ari devant le Hongrois Miklos Ungvari alors que Margelidon a été stoppé par ippon par le Tchèque Jakub Jecminek.

Le podium a été composé du champion du monde sud-coréen An Chang-rim, du Japonais Soichi Hashimoto et des médaillés de bronze, l’Iranien Mohammad Mohammadi et l’Azerbaïdjan Hidayat Heydarov.