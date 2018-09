ATLANTA — Mike Foltynewicz n’a pas donné de coup sûr avant la septième et les Braves d’Atlanta ont gagné 5-3 contre les Phillies de Philadelphie, samedi, méritant ainsi leur premier titre de section depuis 2013.

À part deux buts sur balles, Foltynewicz n’a rien donné pendant six manches. Odubel Herrera a entamé la septième en frappant la balle à travers le monticule, mais un optionnel et un double jeu ont vite mis un terme à la demi-manche.

Foltynewicz (12-10) a finalement quitté après sept manches et un tiers, ayant accordé un coup sûr de plus. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et a permis trois buts sur balles.

Auteurs d’une fiche de 72-90 l’an dernier, les Braves sont champions de section à leur deuxième campagne au SunTrust Park.

Johan Camargo et Freddie Freeman ont cogné des simples de deux points, en première et en deuxième.

Ronald Acuna fils et Ender Inciarte ont croisé le marbre à chaque occasion. L’un et l’autre ont volé un but. Avec 28 larcins, Inciarte a rejoint Lorenzo Cain au quatrième rang de la ligue à ce chapitre.

Kurt Suzuki a ajouté un simple d’un point en huitième.

Les Braves ont maintenant gagné quatre matches de suite, après quatre revers d’affilée.

Jake Arrieta (10-10) a été chassé après deux manches. Il a donné quatre points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Cesar Hernandez et Rhys Hoskins ont corsé les choses avec des simples opportuns en huitième. Mais une manche plus tard, Arodys Vizcaino a fermé les livres avec un 16e sauvetage cette saison. Les célébrations ont début après qu’il ait disposé de Maikel Franco sur un ballon au voltigeur de gauche, Acuna.

Vizcaino a été ramené parmi les joueurs actifs la semaine dernière après deux mois à l’écart, à cause d’une inflammation à l’épaule droite. Il n’avait pas préservé de gain depuis le 17 juin.