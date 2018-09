METZ, France — Le qualifié allemand Matthias Bachinger est venu de l’arrière pour vaincre le Japonais Kei Nishikori et accéder à sa première finale sur le circuit de l’ATP.

Âgé de 31 ans, Bachinger a battu la deuxième tête de série en trois manches de 2-6, 6-4, 7-5 lors des demi-finales de l’Omnium de Moselle, samedi.

Bachinger croisera maintenant le fer en finale avec le double champion de cet événement Gilles Simon, qui s’est défait facilement du Moldave Radu Albot en deux manches de 6-3, 6-1.

Bachinger tirait de l’arrière 3-4 et 0-40 en troisième manche, mais il a réussi cinq points de suite à son service pour créer l’égalité. Il a brisé le service de Nishikori du 12e et dernier jeu de l’affrontement.

Classé au 166e rang du classement de l’ATP, Bachinger est assuré de grimper de plus de 30 positions et il a affirmé qu’il s’agissait de sa plus belle victoire en carrière.