SAINT-LOUIS — Tyler O’Neill a frappé un circuit en solo après deux retraits en 10e manche et les Cardinals de St. Louis ont conservé leur place en séries en remontant la pente pour vaincre les Giants de San Francisco 5-4, samedi.

Yadier Molina a aussi cogné une longue balle pour les Cardinals, qui ont amorcé la journée avec une avance d’un match et demi devant les Rockies du Colorado pour le deuxième rang donnant accès à la partie éliminatoire de la Nationale.

Les Cardinals, qui doivent encore disputer sept matchs, accusent trois parties de retard derrière les Brewers de Milwaukee pour la première position en vue du duel éliminatoire. La formation de St. Louis a gagné cinq de ses six dernières sorties alors que les Giants ont encaissé un troisième revers de suite.

O’Neill a frappé son neuvième coup de quatre buts de la saison, expédiant un tir de Mark Melancon (0-3) loin dans la gauche pour procurer une 11e victoire cette saison aux Cardinals alors qu’ils en sont à leur dernier tour au bâton.

Carlos Martinez (8-6) n’a donné aucun point en deux manches de relève et il a ajouté la victoire à sa fiche.

Adam Wainwright, qui effectuait un troisième départ pour les Cardinals depuis qu’il a quitté la liste des blessés, a concédé quatre points et huit coups sûrs en six manches et un tiers.

Molina a créé l’égalité grâce à un circuit de deux points contre Dereck Rodriguez, en septième manche. Il s’agissait de sa 19e longue balle de la campagne, mais seulement sa deuxième à domicile.

Aramis Garcia, qui a réussi quatre coups sûrs, a propulsé les Giants en avant 3-2 grâce à un simple de deux points contre Wainwright, en septième manche.