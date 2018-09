OTTAWA — Lewis Ward a établi un record pour le plus de placements réussis de suite en une saison et le Rouge et Noir d’Ottawa a défait les Eskimos d’Edmonton 28-15, samedi.

Ward a réussi quatre placements en première demie pour battre le record de 32 établi par le botteur des Stampeders de Calgary Rene Paredes, en 2016. Ward a conclu la rencontre avec sept placements pour augmenter le record à 37.

Paredes détient le record pour le nombre de bottés de précision réussis de suite avec 39, échelonné lors des saisons 2012 et 2013.

Une séquence à l’attaque en fin de match s’est terminée par une passe de touché de quatre verges de Trevor Harris à Greg Ellingson a procuré une avance de 25-15 au Rouge et Noir. Ward a ensuite réussi un placement de 22 verges avec moins de deux minutes à écouler.

Harris a complété 23 de ses 30 passes pour des gains aériens de 313 verges. Le quart des Eskimos Mike Reilly a réussi 27 de ses 40 tentatives par la voie des airs pour des gains de 276 verges. Les deux joueurs ont lancé une passe de touché et une interception.

William Powell a dépassé le plateau des 1000 verges au sol lorsqu’il en a récolté 147 dans cet affrontement. Sa course de 28 verges lors de la première série offensive lui a permis d’atteindre cette marque. Ses 1141 verges le placent au premier rang chez les porteurs de la LCF, devant Andrew Harris, des Blue Bombers de Winnipeg.

Le Rouge et Noir a pris les devants 3-0 à la suite d’un placement de 27 verges de Ward, dès la quatrième minute de jeu. Il a ajouté des bottés de précision de 32 et 20 verges pour placer son équipe en avant 9-0.

Les Eskimos ont réduit l’écart à 9-7 quand Reilly a franchi la dernière verge le séparant de la zone des buts, mais Powell a réussi une course de 33 verges pour permettre à Ward de réussir un placement de 39 verges lors du dernier jeu de la demie.

En retard 15-7 au troisième quart, les Eskimos ont créé l’égalité grâce à un touché de 22 verges du receveur D’haquille Williams. Reilly a ensuite rejoint Bryant Mitchell pour réussir le converti de deux points.