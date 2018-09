Pendant que Jimmy Butler attend de connaître sa nouvelle destination, Karl-Anthony Towns est au Minnesota pour y rester.

Towns a annoncé qu’il s’était entendu avec les Timberwolves, samedi. Une personne connaissant les détails du contrat a révélé à The Associated Press que Towns aurait apposé sa signature au bas d’un pacte de cinq ans d’une valeur maximale de 190 millions $ US.

La source a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que ni l’équipe ou Towns ont publiquement discuté des détails financiers du contrat. Towns a toutefois publié une vidéo sur les réseaux sociaux avec les mots «cinq de plus» (5 More), faisant référence à la durée de son entente avec les Timberwolves.

Towns prendra part à une quatrième saison dans la NBA, toutes avec les Timberwolves, qui l’ont repêché au premier rang du repêchage de 2015. Il a été sélectionné au match des étoiles en 2018 et il a occupé le deuxième échelon des meilleurs pointeurs des Timberwolves l’an dernier (21,3 points par match).

L’avenir du meilleur pointeur des Timberwolves la saison dernière, Butler, reste incertain.