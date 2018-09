SÉOUL, Corée, République de — Kiki Bertens a remporté un septième titre, privant Ajla Tomljanovic de ce qui aurait été son premier en l’emportant 7-6 (2), 4-6 et 6-2 à Séoul, dimanche.

La Néerlandaise a battu l’Australienne en deux heures et 22 minutes. Bertens a obtenu sept bris en plus de se démarquer au service, avec 11 as.

«Je savais que je devais bien jouer, a dit Bertens. Elle est coriace, elle l’a montré cette semaine. Je devais être agressive et la faire se déplacer. Je devais jouer avec énergie et rester positive.»

Deuxième tête d’affiche, Bertens a remporté les six derniers jeux du match.

Tomljanovic échouait pour la troisième fois en autant d’occasions en finale.

Bertens est la 12e raquette au monde. Elle soulevait un troisième trophée cette année, après Charleston et Cincinnati. Elise Mertens et Simona Halep ont aussi mérité trois titres en 2018. Seule Petra Kvitova a fait mieux, avec cinq.