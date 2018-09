TORONTO — Blake Snell a remporté un duel de lanceurs contre Ryan Borucki et les Rays de Tampa Bay ont eu le meilleur sur les Blue Jays de Toronto au compte de 5-2, dimanche après-midi.

Snell a blanchi les Blue Jays (71-85), limitant l’équipe à trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers. Snell (21-5) a retiré 11 frappeurs sur des prises pour signer une 21e victoire cette saison, un sommet dans les Majeures.

Borucki (4-5) a accordé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en sept manches au monticule. Le gaucher de 24 ans a réussi un 11e départ de qualité en 15 départs dans le Baseball majeur.

Snell a été remplacé par Chaz Roe en septième manche. Andrew Kittredge a donné deux points en deux tiers de manche et Ryan Stanek a mis fin à la huitième. Sergio Romo est venu fermer les livres pour enregistrer un 23e sauvetage cette saison.

Joe Biagini s’est amené au monticule en huitième manche et il a permis un circuit en solo en deux tiers de manches. Jose Fernandez a alloué deux points en un tiers de manche. David Paulino a pour sa part été parfait en neuvième pour les Blue Jays.

C.J. Cron a placé deux balles en lieu sûr, dont un circuit en solo et un double d’un point, Brandon Lowe a réussi une claque de deux points et Joey Wendle a ajouté un double d’un point pour les Rays (87-68).

Aldemys Diaz a produit un point à la suite d’un simple et Lourdes Gurriel fils a poussé un de ses coéquipiers des Blue Jays au marbre grâce à un roulant.

Borucki a bien lancé pendant quatre manches avant d’éprouver des difficultés.

Après avoir accordé un simple à Tommy Pham, Wendle a réussi un double qui a produit le premier point du match.

Borucki a limité les dégâts en forçant Lowe à cogner un roulant, mais les Rays ont repris là où ils avaient laissé en sixième manche. Pham était au deuxième coussin quand Cron l’a envoyé à la plaque grâce à un double.

En retard 5-0 en huitième manche, les Blue Jays ont placé des hommes aux deuxième et troisième buts après des simples de Danny Jansen et Richard Urena contre Kittredge. Gurriel et Diaz ont permis à leur équipe de réduire l’écart à 5-2.

En neuvième manche, les Blue Jays ont placé deux autres coureurs sur les sentiers, mais Urena a été retiré à la suite d’un roulant vers le premier coussin.