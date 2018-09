MIAMI — Le premier circuit dans les grandes ligues de Chad Wallach, le fils de Tim, a propulsé les Marlins de Miami vers un gain de 6-0 face aux Reds de Cincinnati, dimanche.

Le fils de l’ancien des Expos a envoyé la balle au-delà du champ centre en troisième, faisant marquer trois coureurs. Miami prenait alors une avance de 4-0.

Chad Wallach joue comme receveur. Tim Wallach, l’instructeur sur le banc des Marlins, a patrouillé le troisième but pendant 13 ans avec les Expos, de 1980 à 1992.

Wallach et Brian Anderson ont connu un match de trois coups sûrs et deux points marqués.

Trevor Richards (4-9) n’a donné que trois simples en sept manches, retirant neuf frappeurs au bâton.

Michael Lorenzen (3-2) a permis quatre points et neuf coups sûrs en quatre manches.

Phillies 1 Braves 2

Lane Adams a brisé l’impasse avec un circuit en solo en cinquième et les Braves d’Atlanta ont gagné un cinquième match de suite, 2-1 contre les Phillies de Philadelphie.

Adams a aussi produit un point avec un double automatique en deuxième, une manche avant le circuit égalisateur de Scott Kingery.

Les Braves ont dû se contenter de quatre coups sûrs, deux de moins que les visiteurs.

Anibal Sanchez (7-6) a permis un point et quatre coups sûrs en cinq manches. Shane Carle a inscrit le sauvetage. Les buts étaient remplis quand Wilson Ramos a été retiré sur un roulant.

Aaron Nola (16-6) a alloué deux points et quatre coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton. Il a une fiche de 1-3 à ses six derniers départs.