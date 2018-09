HOUSTON — Eli Manning a lancé deux passes de touché et pour des gains de 297 verges, la recrue Saquon Barkley a ajouté un majeur et les Giants de New York ont signé une première victoire cette saison en battant les Texans de Houston 27-22, dimanche.

Les Giants (1-2) menaient par 14 points à la mi-temps, mais ils ont éprouvé des difficultés à faire avancer le ballon en deuxième demie. Les Texans (0-3) ont réussi à réduire l’écart à cinq points avant que Manning lance une passe de touché à Sterling Shepard alors qu’il restait environ deux minutes à écouler à la rencontre.

Deshaun Watson a lancé une passe de touché de quatre verges à Lamar Miller avec une seconde à jouer, portant le pointage à 27-22, mais les Giants ont récupéré le botté court.

Watson a obtenu 385 verges par la voie des airs et il a lancé deux touchés. Son interception s’est toutefois avérée un des deux revirements des Texans en deuxième demie. Il s’agit de leur pire début de saison depuis 2008, quand ils avaient perdu leurs quatre premières sorties.

Odell Beckham fils a réussi neuf réceptions pour des gains de 109 verges. Barkley a conclu l’affrontement avec des gains de 82 verges au sol pour les Giants.

Un placement de 54 verges a rapproché les Texans à 20-9 au troisième quart. Ils ont forcé les Giants à dégager et ils ont orchestré une séquence offensive qui s’est terminée par un échappé de Miller.

Les Giants n’ont pas été en mesure de faire avancer les chaîneurs et ils ont dû dégager à la suite d’une série à l’attaque au cours de laquelle J.J. Watt a réussi un sac. L’ailier défensif des Texans en a réussi trois dans le match en plus de compléter trois plaqués pour des pertes.

L’équipe locale a encore une fois vu le ballon retourner dans les mains des Giants quand Watson a lancé une interception à Alec Ogletree dans la zone des buts.

Les Texans ont réduit l’écart à 20-15 quand Will Fuller a saisi une passe de six verges de Watson avec plus de sept minutes à jouer. Ils ont cependant raté le converti de deux points.