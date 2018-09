CHARLOTTE, N.C. — Cam Newton a lancé deux passes de touché et il a réussi deux majeurs au sol, Christian McCaffrey a établi un sommet en carrière avec 184 verges par la course et les Panthers de la Caroline ont vaincu les Bengals de Cincinnati 31-21, dimanche.

Newton a complété 15 de ses 24 passes pour des gains de 150 verges et il a ajouté 36 verges au sol pour les Panthers (2-1), qui ont signé une septième victoire consécutive à domicile si on remonte à la dernière saison.

McCaffrey, qui avait égalé un record d’équipe avec 14 réceptions la semaine passée, a fait du dommage au sol lors de ses 28 portées. Il a facilement surpassé son sommet en carrière pour les verges au sol (66) et il est devenu le premier joueur des Panthers à réussir un match de 100 verges par la passe et un autre de 100 verges par la course lors de deux semaines de suite.

Les Panthers ont récolté pas moins de 230 verges au sol dans cette rencontre.

Andy Dalton a vu 29 de ses 46 passes être captées, dont deux pour un touché. Il a cependant lancé quatre interceptions, dont deux dans les mains du demi de coin recrue Donte Jackson.

La défensive des Panthers, qui avait alloué 432 verges et 31 points aux Falcons d’Atlanta, la semaine dernière, a limité les Bengals (2-1) à 66 verges au sol, en l’absence du porteur de ballon Joe Mixon.

Le receveur des Bengals A.J. Green, qui avait saisi trois passes pour un touché la semaine passée, a quitté l’affrontement lors du troisième jeu du troisième quart en raison d’une blessure à l’aine. Il n’est pas revenu au jeu.