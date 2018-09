LANDOVER, Md. — Adrian Peterson a parcouru une distance totale de 120 verges et a inscrit deux touchés, Alex Smith a lancé deux passes de touché lors de la première demie et les Redskins de Washington ont tenu le fort pour venir à bout de Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay 31-17, dimanche.

Les Redskins (2-1) ont d’abord pris les devants 14-0 au premier quart et ils ont retraité au vestiaire lors de la mi-temps avec une avance de 28-10, grâce à des séquences de 74, 75, 79 et 98 verges, menant à des majeurs.

Smith a rejoint Paul Richardson dans la zone des buts avec une passe de 46 verges lors de la quatrième séquence à l’attaque du match et a par la suite rejoint Jamison Crowder sur neuf verges au second quart.

Peterson, qui a réalisé 19 courses, a amélioré sa fiche en carrière avec 102 touchés par la course, surpassant les records de Marshall Faulk et Shaun Alexander (100). Cette récolte lui permet de se classer au septième rang de l’histoire de la NFL derrière Emitt Smith, qui en a réussi 164.

Il s’agissait du 52e match lors duquel Peterson parcourait au moins 100 verges de distance par la course et la première fois depuis le 5 novembre 2017.

Malgré les efforts, Rodgers n’a pas été en mesure de ramener les Packers (1-1-1) dans la course en fin de rencontre.

Il a complété 27 de ses 44 passes pour des gains aériens de 265 verges, avec deux touchés — dont un de 64 verges à Geronimo Allison et un autre de deux verges à Davante Adams — et a été victime de deux sacs du quart.

Au troisième quart, le secondeur des Packers Clay Matthews a été pénalisé pour avoir rudoyé Smith alors qu’il se trouvait dans la pochette, ce qui a animé les débats par rapport aux pénalités sur ce genre de jeu. Sur la séquence, Matthews s’est amené seul devant Smith, l’a entouré et l’a projeté au sol. Matthews a immédiatement réagi lorsqu’il a vu qu’un mouchoir avait été lancé sur le terrain.

L’entraîneur-chef des Packers Mike McCarthy a laissé entendre aux arbitres sa façon de penser. La semaine dernière, la même pénalité avait été décernée à Matthews lors d’une interception qui aurait pu permettre aux Packers de remporter le match. Green Bay tentait de dénouer l’impasse face aux Vikings du Minnesota.

Dimanche, Smith a vu 12 de ses 20 passes être complétées pour 220 verges par la voie des airs. Il a également prolongé sa séquence de passes sans interception à 156.