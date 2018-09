ATLANTA — Drew Brees a réalisé un touché suite à une course d’une verge pour propulser les Saints de La Nouvelle-Orléans vers un gain de 43-37 devant les Falcons d’Atlanta, dimanche.

Quelques instants avant que Brees procure la victoire aux siens, les Saints se sont vus refuser le touché d’Alvin Kamara. Après révision, les arbitres ont déterminé que le genou de Kamara avait touché le sol avant la zone des buts. Lors du jeu suivant, Brees n’a pas perdu de temps et s’est faufilé jusque dans la zone payante.

Âgé de 39 ans, Brees a récolté 396 verges de gains par la passe et a lancé trois passes de touchés, en plus d’inscrire deux majeurs au sol. Kamara a réalisé 15 attrapées pour des gains de 124 verges et a couru sur une distance de 66 verges.

Brees a forcé la tenue d’une prolongation en inscrivant un touché de sept verges par la course, alors qu’il restait 1:15 à écouler. Le quart des Saints a esquivé Brian Poole et Robert Alford pour parvenir à ses fins.

Matt Ryan a lancé cinq passes de touché pour la première fois de sa carrière, dont trois à la recrue Calvin Ridley. Mais ce ne fut pas suffisant pour les Falcons (1-2) face à Brees et les Saints, qui ont récolté 534 verges de gains.

Ryan a récolté des gains aériens de 374 verges, dont 146 verges à Ridley, qui est devenu la première recrue des Falcons à capter trois passes de touché. Ridley, qui a capté sept ballons, dont une passe de touché de 75 verges, a inscrit pour la première fois plus d’un touché par la passe.

Avec cinq passes de touché, Ryan a égalé le record de l’équipe établi par Wade Wilson le 13 décembre 1992.

Mohamed Sanu a permis aux Falcons de prendre les devants 37-30 à mi-chemin au troisième quart.